El cazador de reptiles José Morales Berríos conocido como Gongo realizó anoche el arresto civil de un individuo que transitaba en el vehículo de su padre por el kilómetro 19.1 de la carretera Pr-173 del barrio Sumidero en Aguas Buenas.

Según la Oficina de prensa de la Policía, a eso de las 7:00 p.m. de ayer, martes, mientras se dirigía a la casa de su padre pudo ver el automóvil Toyota Tercel color verde del año 1994 manejado por otra persona.

Al llegar a la residencia confirmó que el vehículo había sido hurtado y comienza a darle seguimiento hasta que arrestó al conductor identificado como Ely Saúl Ortiz Rodríguez, de 36 años.

Este quedó en custodia de agentes de la División de Vehículos Hurtados de Caguas y fue ingresado en una celda del cuartel del Distrito mientras se consulta el caso en la mañana de hoy con el fiscal de turno.