Un hombre se encuentra en condición de gravedad tras haberse caído por un risco mientras manejaba por la carretera PR-198, kilómetro 1.5, en Juncos, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 6:55 a.m. de este sábado.

“Según se informó, y en circunstancias que aún se están investigando, un hombre manejaba su vehículo por el lugar, cuando perdió el control y domino del mismo, impactando un objeto fijo y luego cayendo por un risco recibiendo heridas de carácter grave”, detalló la Policía.

El hombre, cuya identidad se desconoce, tuvo que ser trasladado en ambulancia aérea hasta el Centro Médico de Río Piedras, debido a la gravedad de las heridas.

El agente José Alicea, de la División de Patrullas de Carretera de Caguas, en unión a la fiscal de turno investigan los hechos.