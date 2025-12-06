Un motociclista sufrió anoche un accidente de carácter grave, cuando conducía en aparente exceso de velocidad y salió expulsado del vehículo, impactando con su cuerpo un poste de madera, detalló la Policía.

El accidente ocurrió a eso de las 9:15 p.m. en la avenida Luis Muñoz Marín, desvio Sur, en Patillas.

El informe policiaco precisa que, “mientras Michael Colón Peña, de 46 años, conducía una motora marca Fengyuan, modelo MP 200 Tank, del año 2024, por la mencionada carretera, a una velocidad que no le permitía ejercer el control y dominio de la misma, cayendo al área del pavimento e impactó con su cuerpo con un poste de madera”.

Colón Peña resultó con múltiples traumas y lesiones de gravedad, por lo que fue asistido en la escena por paramédicos de emergencias médicas. Fue transportado hacia el hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno y referido a Centro Médico de Río Piedras.

La agente Yomara Cardona, adscrita a la División Patrulla de Carreteras de Guayama, se hizo cargo de la investigación correspondiente, en unión a la fiscal Jessica Gotay.