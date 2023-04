El guardacostas Kathleen Moore repatrió entre el martes y miércoles a 40 migrantes a la República Dominicana tras interceptar una embarcación de viaje ilegal en aguas del Pasaje de la Mona, cerca de Puerto Rico.

La intervención, que fue el resultado de los esfuerzos multisectoriales locales y federales en curso en apoyo del Grupo Interagencial de Fronteras del Caribe (CBIG, por sus siglas en inglés), se produjo durante una patrulla de última hora de la noche del domingo, cuando una tripulación de un avión multiusos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza cuando detectó una embarcación improvisada, de 25 pies de eslora y madera azul, muy sobrecargada en el punto antes mencionado.

Entre los interceptados, había cinco hombres y dos mujeres, incluida una menor, que afirmaron ser de nacionalidad haitiana. También había 31 hombres y dos mujeres, que afirmaban ser nacionales de la República Dominicana.

“A cualquiera que esté pensando en participar en un viaje ilegal, que no se haga a la mar, está arriesgando su vida”, dijo el comandante Gerard Wenk, jefe de respuesta del Sector San Juan. “Estos viajes son altamente peligrosos, ya que se producen a bordo de embarcaciones no aptas para la navegación y sin equipos de salvamento, y, si se le descubre, también se arriesga a ser procesado y a la posibilidad de no poder entrar legalmente en los Estados Unidos en el futuro.”

La Guardia Costera transfirió a 38 de los migrantes a las autoridades de las Fuerzas Armadas Navalaes de República Dominicana ayer, martes, mientras que la menor y su madre fueron transferidas a representantes del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) en República Dominicana en horas de la mañana del miércoles.

Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, la Guardia Costera ha llevado a cabo 25 interdicciones de viajes ilegales en el Paso de la Mona y en aguas cercanas a Puerto Rico. Las autoridades costeras han repatriado a 777 personas con estatus migratorio no definido, incluyendo 568 dominicanos, 195 haitianos, 13 venezolanos y una persona de nacionalidad desconocida.