La Policía de Puerto Rico investiga un asesinato reportado a las 3:00 a.m. de este viernes en la calle Rincón, intersección con la calle Buenos Aires, en el área de Río Piedras.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una situación en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre dentro de un vehículo.

La víctima no ha sido identificada y, hasta el momento, se desconocen las circunstancias del crimen.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto al fiscal de turno, se hizo cargo de la pesquisa.