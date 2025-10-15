Una mujer de 62 años resultó herida con una lesión abierta en la cabeza y una posible fractura en uno de sus brazos, tras un incidente en San Juan, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, una unidad policiaca encontró a la víctima con heridas visibles y sangrando, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

La mujer fue trasladada al Hospital Centro Médico en Río Piedras, donde está siendo atendida por el personal médico de turno.

Al momento, no se han ofrecido detalles sobre el incidente.