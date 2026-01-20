El macabro hallazgo de una cabeza humana ocurrió esta mañana en el kilómetro 2.8 de la carretera PR-190 del barrio Sabana Abajo, en Carolina.

Las autoridades fueron alertadas a las 7:29 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una cabeza sobre el pavimento.

Según se observó el decapitado tiene el cabello bien recortado y canoso.

La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investigan los hechos.