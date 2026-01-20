Hallan cabeza humana en carretera de Carolina
La División de Homicidios investiga junto al fiscal de turno.
El macabro hallazgo de una cabeza humana ocurrió esta mañana en el kilómetro 2.8 de la carretera PR-190 del barrio Sabana Abajo, en Carolina.
Las autoridades fueron alertadas a las 7:29 a.m. de hoy, martes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una cabeza sobre el pavimento.
Según se observó el decapitado tiene el cabello bien recortado y canoso.
La División de Homicidios de Carolina junto al fiscal de turno investigan los hechos.
