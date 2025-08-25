El cadáver de un hombre fue hallado esta mañana a orillas del río Puerto Nuevo, en la calle Ottawa de la urbanización Las Américas, en ese sector.

Según la información suministrada, a eso de las 10:12 a.m. se recibió una llamada en la que notificaba sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre con el rostro cubierto con una bolsa color negro.

Al momento se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean estos hechos.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal de turno, tienen a cargo la pesquisa.