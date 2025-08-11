Un cadáver amortajado fue localizado por policías que se encontraban dando una ronda preventiva esta mañana en el interior de un automóvil en el kilómetro 21.5 de la carretera PR-165, en Dorado.

Las autoridades fueron notificadas sobre los hechos a las 6:28 a.m., tras el hallazgo realizado por agentes del distrito de Dorado, quienes al acercarse el carro observaron mucha sangre.

El cuerpo, que se presume es de una mujer, se encuentra envuelto en sábanas en el interior de un Toyota Corolla, color gris y del año 2015, estacionado a orillas de la carretera.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja en unión al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa de la escena.