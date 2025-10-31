El cadáver de un convicto federal con impactos de bala fue hallado en la entrada del embalse de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicado en el barrio Río Blanco, en Naguabo.

Las autoridades advinieron en conocimiento de los hechos tras reportarse un tiroteo a las 6:49 a.m. de hoy, viernes, cuando sus compañeros de trabajo encontraron la escena.

El occiso fue identificado como Ernesto Méndez Román de 41 años, natural de Naguabo y residente en Humacao.

Este laboraba para una compañía subcontratada por la AAA en mantenimiento y limpieza de áreas verdes, reveló la teniente Glenda Román Villegas, directora de la División de Homicidios del CIC de Humacao.

PUBLICIDAD

Tenía antecedentes penales estatales por violación a la Ley de Sustancias Controladas, tras su arresto el 13 de septiembre durante un allanamiento en un apartamento del residencial La Ceiba, en ese municipio.

En jurisdicción federal estaba libertad bajo probatoria por delitos similares.

En la escena se recuperó como evidencia casquillos de bala. En esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún móvil.

De otro lado, patrulleros hallaron a eso de las 7:17 a.m., en el sector Paloma del barrio Mariana, de Naguabo, un vehículo incendiado en su totalidad, el cual fue extinguido por bomberos.

La teniente Román Villegas, indicó que se investiga si este incidente tiene vínculos con la escena criminal, por lo que será ocupado y analizado.

El agente José Caraballo Medina, adscrito a la División de Homicidios junto al fiscal Carlos Gómez investigaron la escena.