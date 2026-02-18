Un asesinato fue reportado esta madrugada en Yauco luego que se localizara un cadáver baleado dentro de un vehículo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos ocurrieron a eso de las 4:26 a.m. en la carretera PR-359, en la entrada al barrio Cambalache. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa en el área.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el interior de un auto marca Toyota el cuerpo de una persona que presentaba varios impactos de bala.

Al momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, asumieron la pesquisa.