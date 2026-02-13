El cadáver de un hombre con impactos de bala fue localizado esta tarde, en la comunidad Usubal del barrio La Central, en Canóvanas.

Según informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, a eso de las 3:05 p.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 notificando el macabro hallazgo.

El cuerpo se encuentra en la maleza.

La División de Homicidios del CIC de Carolina junto al fiscal de turno investiga.