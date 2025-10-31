Hallan cadáver baleado en embalse de Naguabo
Cerca de la escena se localizó un vehículo incendiado.
El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado en las inmediaciones del embalse de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicado en el barrio Río Blanco, en Naguabo.
Las autoridades advinieron en conocimiento de los hechos tras reportarse un tiroteo a las 6:49 a.m. de hoy, viernes.
Al llegar los patrulleros a eso de las 7:17 a.m., encontraron en el sector Paloma, un vehículo incendiado y posteriormente el cadáver en el embalse.
La División de Homicidios de Humacao junto al fiscal de turno investigan la escena.