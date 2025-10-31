El cadáver de un hombre con impactos de bala fue hallado en las inmediaciones del embalse de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ubicado en el barrio Río Blanco, en Naguabo.

Las autoridades advinieron en conocimiento de los hechos tras reportarse un tiroteo a las 6:49 a.m. de hoy, viernes.

Al llegar los patrulleros a eso de las 7:17 a.m., encontraron en el sector Paloma, un vehículo incendiado y posteriormente el cadáver en el embalse.

La División de Homicidios de Humacao junto al fiscal de turno investigan la escena.