El cadáver baleado de un hombre fue localizado esta madrugada dentro de una guagua Cadillac Escalade, color blanco y del año 2021, que pertenece al productor de música urbana, Christian Yamil Nazario Del Valle, en la esquina de las calles Rincón y Buenos Aires, en Río Piedras.

Un patrullero se topó con la escena a eso de las 3:00 a.m. de este viernes. El cadáver de la víctima estaba en la tercera fila de asiento.

De acuerdo con informes preliminares, el productor musical galardonado por el tema “Gata Only”, quien se encuentra fuera de Puerto Rico le prestó la guagua a un amigo. De inmediato, no se ha revelado si la víctima es la misma persona.

“Tenemos la identificación preliminar, si fuera la persona se relaciona con el mundo de la música urbana y las sustancias controladas, porque fue acusado en diciembre de 2021. Sería un intérprete de esa música no reconocido”, indicó el inspector Edwin Figueroa Maldonado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Agregó que, se hicieron gestiones con familiares para que acudan al Instituto de Ciencias Forenses para su identificación, pero no respondieron. Esa persona no ha sido reportada como desaparecida.

El occiso, que ha sido identificado preliminarmente, fue descrito como de 31 años, de tez blanca, pelo corto negro, 190 libras de peso, 6’3” de estatura, y vestía una camisa color blanco, pantalón corto deportivo negro marca Jordan, y tenis de ese New Balance. Tenía varios tatuajes los cuales no fueron descritos.

Si es la persona que se cree, poseía antecedentes penales por sustancias controladas, indicó la Policía.

En esta etapa de la pesquisa no se descarta ningún motivo. Se ocuparon casquillos tanto dentro como fuera del vehículo.

El agente Jonathan Flores Lorenzo, adscrito a la División de Homicidios de San Juan investiga la escena junto a la fiscal Melba López Ramos, investigaron la escena.