El cadáver de un hombre envuelto en llamas fue hallado en la noche del martes en el sector La Julia en Salinas.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Prensa de la Uniformada, a las 7:03 p.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-706, del mencionado sector. Al llegar al lugar, los patrulleros se toparon con el cuerpo calcinado con impactos de bala.

En la escena se recuperaron como evidencia 56 casquillos de rifle AK-47; 30 de .40 y 20 de 9 milímetros.

Bomberos de la estación de Guayama extinguieron el incendio.

La agente Mary Ann Ramos, de la División de Homicidios del CIC de Guayama, en unión a la fiscal Sheila Santisteban, tienen a cargo de la investigación.