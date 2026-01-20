Un cadáver calcinado fue localizado esta mañana en el camino José A. Díaz, del barrio San Antón en Caguas, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Las autoridades fueron alertadas a las 9:49 a.m. de hoy, martes, sobre el cuerpo quemado, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

La División de Homicidios del CIC de Caguas investigan la escena junto al fiscal de turno