El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias confirmó el hallazgo del cuerpo del joven que había sido reportado como desaparecido tras ser arrastrado por fuertes corrientes marinas en la playa del Condado,al atardecer de ayer, miércoles.

La víctima fue identificada por la Guardia Costera como Samuel Cruz de 27 años.

“Lamentamos profundamente este desenlace. Nos solidarizamos con la familia y seres queridos de este joven en un momento de tanto dolor. Agradecemos a todo el personal de Manejo de Emergencias y a las agencias que participaron del operativo por su compromiso y entrega durante estas labores”, expresó Romero Lugo, en un comunicado de prensa.

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El incidente involucró a tres turistas que se encontraban en la zona durante su estadía en la ciudad capital con motivo del receso de primavera. Dos de ellos lograron ser rescatados con vida, mientras que el cuerpo del tercero fue recuperado hoy.

El operativo fue liderado por la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias y contó con la participación de la Policía Municipal de San Juan, unidades marítimas y aéreas de FURA, la Guardia Costera de los Estados Unidos en sus componentes aéreo y marítimo, así como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Durante las labores, personal de Manejo de Emergencias Municipal desplegó drones para ampliar el alcance de búsqueda, así como equipos especializados, incluyendo el dispositivo acuático “Dolphin”, recurso municipal operado por su unidad marítima.

“Este tipo de incidente requiere una respuesta inmediata, coordinada y con todos los recursos disponibles. Desde el primer momento activamos nuestras unidades terrestres, marítimas y aéreas, integrando tecnología como drones y equipos especializados. Los equipos que hemos desplegado forman parte de la capacidad de respuesta de Manejo de Emergencias Municipal y han sido clave para reforzar estos esfuerzos de búsqueda.”, añadió Carlos Acevedo, director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de San Juan.

La víctima no ha sido identificada, pero ayer se indicó que era un turista de 23 años procedente del estado de Nueva York.

El alcalde de la ciudad capital reiteró el llamado a la ciudadanía y a los visitantes a ejercer precaución en las playas, particularmente en áreas donde las condiciones marítimas puedan representar riesgo.

“Este lamentable suceso nos recuerda la importancia de respetar las condiciones del mar y seguir todas las recomendaciones de seguridad. La prevención salva vidas, y continuaremos reforzando los esfuerzos de orientación para evitar que situaciones como esta se repitan”, finalizó Romero Lugo.