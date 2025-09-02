Las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver en estado de composición en el sector Los Bernard del barrio Nuevo, en Naranjito.

De acuerdo con la información preliminar del Negociado de la Policía de Puerto Rico, un ciudadano se conunicó al cuartel, para aletrtar sobre un fuerte hedor en el área antes mencionada.

Al llegar los agentes a la escena, encontraron en un barranco, el cuerpo de un hombre en estado de descomposición. Al momento este no ha sido identificado.

El occiso vestía camisa de color verde y pantalón corto de color negro.

En el área de la carretera se ocuparon varios casquillos de bala, donde al momento se desconoce si guarda relación con los hechos.

El cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para los estudios correspondientes para determinar la causa de la muerte e identificar el mismo.

El agente Aníbal Ayala, bajo la supervisión del teniente José Cruz, director de la División del Cuerpo de Investigaciones criminales de Vega Baja, en unión a la fiscal Aileen González, se hicieron cargo de la investigación.