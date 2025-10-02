El cuerpo de un hombre parcialmente calcinado y con las manos atadas, fue reportado en horas de la tarde del jueves en Toa Baja.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que se registró a eso de las 5:35 de la tarde, alertó a las autoridades sobre la presencia del cadáver en la carretera 165, en dirección de Dorado a Toa Baja. Al momento se desconocen la identidad del sujeto y las circunstancias que rodean el crimen.

Agentes de la división de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investigan los hechos.