El cuerpo de una mujer fue hallado flotando esta mañana detrás de unos peñones en la playa Mar Chiquita, en Manatí, informó la Policía de Puerto Rico.

El hallazgo se produjo alrededor de las 6:20 a.m., según datos preliminares del Centro de Mando de Arecibo.

Agentes de la Unidad Marítima de Vega Baja encontraron el cuerpo en el agua.

Personal de rescate, del Cuerpo de Investigaciones Criminales y el fiscal de turno se dirigieron al lugar para iniciar la pesquisa.