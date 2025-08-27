El cuerpo de una mujer fue hallado a eso de las 3:00 de esta madrugada en el sector Villa Pesquera del barrio Bajos, en Patillas, informó la Policía de Puerto Rico.

Una llamada al cuartel alertó sobre una persona tirada en el pavimento y, al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer, quien no ha sido identificada.

Paramédicos confirmaron que no presentaba signos vitales.

La causa de muerte aún no ha sido determinada, indicó la Uniformada.

La pesquisa está a cargo de la agente Niviana Cartagena, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, junto al fiscal de turno.