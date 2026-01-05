Un cuerpo en estado de descomposición fue hallado este lunes en una residencia ubicada en la urbanización Castellana Gardens, en Carolina, informó la Policía de Puerto Rico.

Agentes municipales recibieron una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a la 1:57 p.m., alertando sobre la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron dentro de la vivienda el cuerpo, cuya identidad aún no se sabe.

Se desconocen las circunstancias que rodean la muerte, y será la autopsia y otras pruebas de rigor las que determinen la causa del deceso.

La investigación quedó a cargo del personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal de turno.