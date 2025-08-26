Un cuerpo ensangrentado fue hallado esta madrugada en la carretera PR-165, a la altura del sector El Cielito, luego del negocio El Taíno, en Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

El hallazgo fue reportado a eso de las 4:36 a.m., cuando una llamada al cuartel municipal alertó a las autoridades.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, aún sin identificar, con sangre en el rostro y sin signos vitales.

Personal del distrito de Toa Alta se encuentra en la escena, mientras que agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja y el fiscal de turno se dirigen al lugar para continuar con la pesquisa.