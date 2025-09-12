Los cadáveres de dos hombres fueron hallados esta mañana en la carretera PR-686, cerca del balneario de Vega Baja, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Según datos preliminares, las autoridades fueron alertadas a las 8:45 a.m. sobre el hallazgo de los cuerpos baleados de dos hombres.

La División de Homicidios del CIC de Vega Baja tiene a cargo la pesquisa junto al fiscal de turno.