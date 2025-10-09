Un cadáver baleado fue localizado fue en la mañana de hoy, jueves, en un pastizal de la carretera PR-21, cerca de la estación del Tren Urbano de la avenida Rafael Martínez Nadal, en Puerto Nuevo.

Según se informó, la uniformada fue alertada a eso de las 7:10 a.m. sobre la situación a través de una llamada telefónica al precinto y, al llegar al lugar, los policías municipales de San Juan encontraron en un pastizal el cuerpo de un hombre con aparentes heridas de bala.

Personal adscrito a la División de Homicidios del CIC de San Juan, junto al fiscal de turno se dirigen al lugar para iniciar la investigación.

Un tramo de la carretera PR-21 estará cerrado al tránsito mientras se investiga la escena del crimen, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas.