El cadáver de un hombre con varias heridas de bala fue hallado en la mañana de hoy en la avenida Barbosa, al lado de la tienda Pepe Ganga, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada recibida a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Al llegar al lugar, agentes municipales de San Juan encontraron el cuerpo tirado en el pavimento, sin signos vitales y con múltiples impactos de bala.

El hombre no ha sido identificado hasta el momento.

No se reportaron otras personas heridas o afectadas en relación con este incidente.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan asumieron la pesquisa junto al fiscal de turno.