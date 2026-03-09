El cadáver de un hombre fue localizado esta tarde en un área de piedras en una zona boscosa en la carretera 250, en Culebra, cerca de unos apartamentos de alquiler a corto plazo, informó la oficina de prensa de la Policía.

El caso se investiga como una muerte sin causa determinada y no ha sido identificado.

El hallazgo coincide con la investigación de una querella radicada por una ciudadana que reportó a las 8:30 a.m. de hoy, lunes, la desaparición de su pareja de 51 años, ya que lo había visto por última vez ayer a las 2:30 p.m. cuando salió en su bicicleta eléctrica a cobrar el dinero de unas rentas.

La querellante le proveyó a los policías la última ubicación siendo localizado.

No se ha corroborado que se trate de la misma persona.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo continúa con la pesquisa junto al fiscal de turno.