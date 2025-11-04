La adolescente de 15 años con autismo severo por la que se activó la Alerta Amber tras desaparecer de su hogar en la calle Júpiter de la urbanización Toaville, en Toa Baja, ya se encuentra a salvo en el cuartel municipal.

Por tal razón, la Policía de Puerto Rico, desactivó la alerta, mientras se inicia la investigación de rigor.

Como lo establece el protocolo, Paulina Michelle Hernández Nieves atendida por paramédicos.

La información fue confirmada por el subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, teniente José R. Carrión Colón.

La adolescente, fue reportada desaparecida por su padre, identificado como Luis A. Hernández Nevares, en el día de ayer, lunes.

La Alerta Amber fue aprobada con el objetivo de pedir ayuda a los ciudadanos para dar con el paradero y proteger a un menor de edad, que haya sido secuestrado y cuya seguridad esté comprometida. Sin embargo, las circunstancias de la desaparición de esta joven, las cuales son parte de la investigación en curso, dieron pie para que el Panel de Alertas de la Policía de Puerto Rico, determinara activarla en este caso.