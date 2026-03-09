Una persona fue encontrada muerta con múltiples impactos de bala la tarde de este lunes dentro de un vehículo en la calle Progreso, en el sector La Acerola, en Toa Alta, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre detonaciones en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre dentro de un automóvil, en el área del conductor.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Bayamón se encuentra en la escena y se hará cargo de la investigación junto al fiscal de turno.