Las autoridades investigan la escena de una adulta mayor que fue encontrada sin vida esta tarde, en su residencia de las parcelas Playita del barrio Calabaza, en Yabucoa, como un caso de muerte sin causa determinada.

Según información preliminar, a eso de la 1:15 p.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 relacionada con un posible caso médico.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron en el suelo del cuarto dormitorio a Carmen Mendoza Bruno, de 74 años.

Al momento, se desconoce la causa de muerte. La autopsia que le hará un patólogo del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) revelará las causas de la muerte.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.