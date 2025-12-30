Una mujer fue hallada muerta a eso de las 9:00 de la mañana de hoy en el condominio Sandy Hills, en Luquillo, en circunstancias que permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

Según informó la Policía, agentes adscritos al distrito de Luquillo acudieron al lugar luego de recibir una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación. Al llegar, encontraron el cuerpo de la mujer en el techo del área de administración del condominio.

La mujer no ha sido identificada hasta el momento.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo.