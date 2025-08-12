( Suministrada por la Policía )

El cadáver de Nestora Ramos Torres de 89 años, quien fue vista por ultima vez el viernes en los predios del hospital Menonita en Ponce, donde cuidaba a su esposo fue encontrado por rescatistas esta tarde en el barrio Vallas Torres, en la ciudad Señorial.

La octogenaria fue reportada desaparecida por su hija, Nelly M. Medina Ramos, el lunes.

Su automóvil Toyota Corolla, de cuatro puertas, color gris claro, del año 2005 y con la tablilla KIA-487 fue localizado ayer en un camino de tierra junto a varias de sus pertenencias.

Se decidió coordinar su búsqueda hoy a partir de ese lugar por tierra y aire, hasta que fue localizada sin vida.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Ponce junto al fiscal de turno investigan en la escena.