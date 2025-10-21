Agentes de la Policía investigan el hallazgo de una persona en llamas en hechos reportados en el sector Julia de Salinas.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Prensa de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en la carretera 706, del mencionado sector. Al llegar al lugar, los Uniformados se toparon con una persona, que presentaba varios impactos de bala, y en llamas.

Bomberos de Guayama se movilizaron al lugar para asistir a las autoridades con la situación. Al momento se desconocen detalles sobre la condición de la víctima.