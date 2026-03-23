Un vehículo fue encontrado flotando en el mar frente a Playa Guanajibo, en Mayagüez, y se alega que el conductor lo abandonó, aunque hasta el momento no ha sido localizado, informó la Policía de Puerto Rico.

Agentes adscritos al Distrito de Mayagüez recibieron la alerta a través del Sistema 9-1-1 en horas de la madrugada de este lunes, luego de que testigos reportaran el vehículo sumergido frente al negocio Carbón de Palo, en la carretera 102 km 5.1.

Según la información preliminar, se trata de un vehículo marca RAM, modelo TRX, color negro, año 2022, que cayó al agua bajo circunstancias que aún se investigan.

Al momento se desconoce la identidad y localización del conductor.

La agente Cristal Larancuente, de la Policía Municipal de Mayagüez, realizó la investigación preliminar del caso, mientras se continúa buscando al conductor desaparecido.