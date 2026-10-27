Tres hermanos condenados por aprovecharse de su lujoso estilo de vida para drogar y violar a decenas de mujeres fueron sentenciados este martes a 30 años de prisión cada uno, después de que una de las víctimas describiera la agresión que sufrió como una “eternidad de terror” y el juez calificara su comportamiento de vergonzoso, degenerado y monstruoso.

Tal, Oren y Alon Alexander —conocidos colectivamente como los hermanos Alexander— permanecieron con la mirada perdida mientras la jueza federal de distrito Valerie E. Caproni anunciaba su sentencia, que fue inferior a las penas de cadena perpetua solicitadas por los fiscales federales. Algunas de las 11 mujeres que intervinieron durante la vista lloraban en la galería de la sala del tribunal de Manhattan.

PUBLICIDAD

“Vuestra conducta fue atroz”, les dijo Caproni a los hombres, comparándolos con el doctor Jekyll y el señor Hyde, al contrastar su condena de marzo por tráfico sexual con sus afirmaciones de que ser padres y maridos les había hecho dejar atrás la vida de juerga y mujeriego de su juventud.

“Me cuesta creer que los acusados hayan cambiado de actitud así, de la noche a la mañana”, afirmó la jueza. Añadió: “Resulta difícil de creer que el matrimonio los haya transformado de depredadores sexuales en caballeros ejemplares”.

Muchas de las mujeres presentes en la abarrotada sala del tribunal parecían decepcionadas con las condenas, que permitirán a los Alexander salir de prisión aproximadamente a la edad a la que la mayoría de los estadounidenses se jubilan.

Los hermanos, que permanecen en prisión sin fianza desde su detención en 2024, también deben pagar cada uno al menos 300 000 dólares en multas. A Oren Alexander se le condenó a pagar otros 50 000 dólares por producir material de abuso sexual infantil al grabar un vídeo en el que, según la fiscalía, se le veía violando a una joven de 17 años.

Aunque los hermanos —los gemelos Oren y Alon, de 39 años, y Tal Alexander, de 40— lamentaron la forma en que trataban y consideraban a las mujeres, todos ellos negaron haber drogado y violado a nadie.

“Eso es totalmente mentira y todos lo sabéis”, les dijo Caproni, y añadió que esperaba que algún día se sintieran “profundamente avergonzados de sí mismos”.

PUBLICIDAD

Para algunas de las mujeres que declararon ante el tribunal, ningún lapso de tiempo podrá reparar el daño que, según afirmaron, se les causó. Con la voz entrecortada, describieron cómo las agresiones les arrebataron la inocencia y las dejaron atormentadas por pesadillas y con miedo a los hombres.

“Bastó una noche, solo unas pocas horas, una invitación para destrozar por completo a la chica que una vez fui”, dijo una mujer, que utilizaba un seudónimo para proteger su identidad, mientras se encontraba de pie ante un atril a solo unos pies de los hermanos.

Los hermanos hablan por sí mismos

Ninguno de los hermanos declaró durante el juicio, pero todos intervinieron antes de que se dictara sentencia.

Oren Alexander afirmó que él y sus hermanos alcanzaron la mayoría de edad en pleno apogeo de la cultura de las relaciones esporádicas y del programa de radio hipersexualizado de Howard Stern. Al echar la vista atrás ahora como padre, dijo que lamenta muchas de las cosas que dijo sobre las mujeres en aquella época. Sin embargo, insistió en que nunca infringieron la ley.

“Mis hermanos y yo nunca hemos drogado ni violado a nadie. Nunca hemos traficado con personas con fines sexuales y nunca hemos conspirado para hacer daño a nadie”, afirmó Oren Alexander, leyendo un discurso preparado.

Con la voz entrecortada, Tal Alexander pidió a Caproni que “comprendiera lo difícil que es estar aquí” y que expresara “un arrepentimiento sincero por algo que yo no hice”.

“En los últimos dos años he perdido todo lo que amaba, todo por lo que había luchado”, dijo Tal Alexander. “Siento como si hubieran lanzado una bomba atómica sobre mi vida y lo hubiera arrasado todo a su paso».

PUBLICIDAD

Alon Alexander afirmó que él también ha madurado y reconoció que el hecho de tener esposa e hija no justifica los mensajes que escribió en los que menospreciaba a las mujeres ni las ocasiones en las que alardeaba ante otros de sus relaciones sexuales.

«La vida de fiesta de la que habéis oído hablar y que se vio en la sala del tribunal había terminado mucho antes de que el FBI llamara a mi puerta», afirmó Alon Alexander. «Seis años antes de mi detención, ya me estaba labrando una vida diferente».

Los tres hermanos hicieron hincapié en su fe judía. Oren Alexander, que llevaba una kipá, dijo que, incluso con la pena mínima de 15 años que solicitaba la defensa, se perdería el bar mitzvá de su hijo.

Le pidieron a Caproni que los asignara a la misma prisión. Tal Alexander afirmó que eso aliviaría la carga de sus padres, ambos de 70 años, que esperan poder visitarlos todos los fines de semana.

La juez afirmó que dejará esa decisión en manos de la Oficina Federal de Prisiones. Aceptó recomendar que fueran recluidos cerca de Miami, donde crecieron y tienen familiares, pero sugirió que, si dependiera de ella, serían enviados a centros penitenciarios diferentes.

«Creo que son y seguirán siendo una mala influencia el uno para el otro», afirmó Caproni.

Las víctimas describen un temor persistente

Las denunciantes que declararon ante el tribunal —y otra cuya declaración fue leída por un fiscal— formaban parte de un grupo de al menos 70 mujeres que, según la fiscalía, fueron agredidas por uno o varios de los hermanos a lo largo de las últimas dos décadas en lugares de lujo como los Hamptons y Aspen (Colorado).

PUBLICIDAD

Lindsey Acree, artista y propietaria de una galería, declaró que fue violada por Tal Alexander y otro hombre en una casa de los Hamptons en 2011 tras tomar una bebida que, según ella, la dejó paralizada. Dejando a un lado el discurso que tenía preparado, le dijo a Caproni que una cadena perpetua no haría justicia, ni de lejos, a las mujeres cuyas vidas habían quedado irremediablemente destrozadas.

«Esto me ha hecho perder una barbaridad de tiempo. Os ha hecho perder tiempo a vosotros. Ha hecho perder tiempo a todos los que están en esta sala», le dijo Acree al juez. Dirigiéndose a los hermanos, añadió: «¿Y por qué? Por culpa vuestra. Porque habéis hecho cosas realmente horribles».

«Lo más importante es: ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste?», preguntó Acree. «No entiendo esa crueldad. No entiendo ese odio hacia las mujeres».

Otra mujer que declaró que Tal Alexander la violó en agosto de 2014 dijo que llevaba «en mi interior un funeral silencioso por la persona en la que podría haberme convertido si esto no me hubiera pasado».

«Cada segundo que Tal me violó en esa ducha me pareció una eternidad de terror», afirmó la mujer, que utilizó un seudónimo.

Otra mujer, al hablar de la violación que sufrió en los Hamptons, dijo: «Lo que parecía un lugar precioso se convirtió para mí en una mansión del terror, una mansión de oscuros secretos».

Las estrellas del sector inmobiliario neoyorquino

A Oren y Tal Alexander se les conocía en su día como el «Equipo A» del sector inmobiliario por sus ventas de lujo y su clientela famosa. Tras batir récords de ventas en Douglas Elliman, una de las empresas más importantes del sector, fundaron su propia empresa. Alon Alexander dirigía la empresa de seguridad privada de la familia.

PUBLICIDAD

Los hermanos proyectaban un estilo de vida exclusivo, con yates, jets privados y mansiones frente al mar en Miami, pero la fiscalía afirmó que comenzaron a agredir sexualmente a mujeres ya en 2001 o 2002, cuando aún estaban en el instituto, y que, con el tiempo, desarrollaron un patrón consistente en drogar y violar a las mujeres a las que atraían para que les acompañaran en escapadas de lujo.

En sus declaraciones antes de que se dictara la sentencia, la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Elizabeth Espinosa, señaló al juez que la «insensibilidad, la imprudencia y la crueldad» de los hermanos justificaban una pena de cadena perpetua, sobre todo teniendo en cuenta que todas sus víctimas sufrirían un sufrimiento de por vida.

«Las mujeres superaron todas las presiones que les hacían creer que era culpa suya, que debían callarse, que nadie les creería», afirmó Espinosa. «A pesar de ese dolor, muchas se atrevieron a dar un paso al frente y 11 mujeres testificaron en el juicio».

Dirigiéndose a Caproni, Lexi Zettle dijo que Tal Alexander fue en su día «un príncipe a mis ojos», que le decía «eres mi chica» y le hacía creer en un romance «de cuento de hadas» hasta que empezó a presionarla para que se acostara con hombres con los que hacía negocios.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.