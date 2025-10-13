Dos personas resultaron heridas de bala al mediodía de hoy, lunes, en el kilómetro 4.4 de la carretera PR-444 del barrio Cuchillas, en Moca.

La llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1- se recibió a las 12:30 p.m. para reportar heridos de bala dentro de un automóvil marca Mitsubishi.

Según versiones preliminares, les dispararon desde un carro compacto por motivo que se investigan.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla tiene a cargo la pesquisa.