“Hit and run” en Manatí deja ciclista grave y provoca otro choque
El vehículo que impactó al ciclista no se detuvo en la escena.
Un ciclista resultó gravemente herido en la madrugada de hoy en la carretera PR-2, en Manatí, tras ser víctima de un accidente de “hit and run” que provocó además otro choque posterior, cuando un motociclista impactó la bicicleta que había quedado en el pavimento.
Según la información preliminar que suministró la Oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, el ciclista, cuya identidad no ha sido revelada, fue impactado por un vehículo que abandonó la escena sin detenerse.
Como consecuencia del impacto, el ciclista cayó al pavimento y sufrió heridas de gravedad. Momentos después, un motociclista que transitaba por la zona no se percató de la bicicleta en la vía, impactándola y cayendo también al pavimento, resultando con lesiones leves.
El ciclista fue trasladado a una institución hospitalaria del área de Manatí, donde su condición fue descrita como de cuidado.
La agente Nilsa Méndez Otero, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Manatí, junto a la fiscal Carmen Santiago, tiene a su cargo la investigación del incidente.