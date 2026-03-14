Un hombre que fue atacado por varias personas en la madrugada de este sábado terminó con fracturas en ambas manos y trauma en el área de la cabeza.

El incidente se registró a eso de las 2:00 a.m. en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un hombre que había resultado herido, tras ser agredido por varias personas. Los individuos presuntamente lo atacaron a patadas en diferentes partes del cuerpo, y lo golpearon en el área de la cabeza con una pistola y con un martillo en ambas manos”.

PUBLICIDAD

El perjudicado fue transportado a un hospital cercano, donde fue diagnosticado con fracturas en ambas manos y trauma en el área de la cabeza.

El agente Yasiel Valle investigó de manera inicial el incidente, que pasó a manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Por otro lado, una mujer y un hombre fueron apuñalados a eso de las 3:03 a.m. de hoy, en el residencial Candelaria, en Mayagüez. Ambas víctimas tienen 45 años y su condición es estable.

De inmediato, la Policía no precisó cómo ocurrieron los hechos.

El Agente David Noguet, adscrito al Distrito de Mayagüez, refirió el caso al agente Samuel Pardo, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).