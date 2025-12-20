La División de Homicidios de Utuado investiga el primer asesinato que se registra en lo que va del año en este montañoso pueblo de la Isla.

Se trata de un feminicidio-suicidio reportado a las 11:09 p.m. del viernes, en la carretera PR-111, en el barrio Viví de Utuado.

El alcalde Jorge Pérez informó a Primera Hora que “fue un matrimonio saliendo de un negocio. Le disparó a ella y él se disparó él mismo y cayó encima de ella”.

Precisó que los hechos ocurrieron luego de haber salido del negocio Guayerba Mesón & Bar. No supo indicar si se registró algún percance en el compartir dentro del mencionado negocio. Tampoco pudo informar los nombres de los fenecidos.

PUBLICIDAD

No obstante, lamentó que el crimen lo sacara de la lista de los municipios que no registraron asesinatos en el 2025.

“Yo que estaba celebrando que no habían. El año pasado me pasó lo mismo, en diciembre hubo un asesinato. Nadie sabe, uno no sabe lo que pasa en los hogares. Nadie es dueña de nadie y la salud mental del País no está bien. Hay que buscar de Dios. La salud mental del País da lástima. Es un hecho lastimoso en la montaña, que mancha la Navidad en nuestro pueblo”, opinó el ejecutivo municipal.

Busque ayuda

Si usted está en una situación de violencia, busque ayuda. La violencia de género es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o expareja utiliza la fuerza física o sexual, la coacción, las amenazas, la intimidación, el aislamiento, el abuso emocional o económico para controlar a la otra persona. De ser una víctima de violencia de género, sepa que puede conseguir ayuda al llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la línea de emergencia de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977 o al 1-800-981-7676.

Mientras, si tiene pensamientos suicidas y necesita ayuda la agencia puede comunicarse con la Línea PAS, un recurso de apoyo gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-981-0023, 9-8-8, y mediante el Sistema de Videollamadas en Lenguaje de Señas para Personas Sordas (VRS) al 787-615-4112.