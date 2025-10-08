Un hombre de 75 años perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido tarde en la noche del martes en la carretera PR-104, kilómetro 0.4, en el barrio Algarrobos, en Mayagüez.

Según la información preliminar provista por la Policía de Puerto Rico, el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, falleció en el lugar en circunstancias continúan bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Tránsito de la Policía de Puerto Rico, bajo la dirección del agente Harry Vega, estuvieron a cargo de la pesquisa inicial.

La fiscal Vanessa Rivera, de la Fiscalía de Mayagüez, también se personó en la escena para colaborar con la investigación.

Las autoridades investigan los hechos.