Hombre de Carolina es arrestado por delitos asociados a explotación infantil
Se le imputa intentar coaccionar y seducir a un menor de siete años, entre otros delitos.
PUBLICIDAD
Las autoridades federales dieron a conocer el arresto de un vecino de Carolina, al que le imputan cargos relacionados con explotación sexual de menores.
El imputado, identificado como Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, fue arrestado el jueves. Según detalló la Fiscalía federal en un comunicado, entre diciembre del año pasado y febrero, Cedeño Gómez utilizó un celular, con el que le envió mensajes, tanto mediante aplicaciones de mensajería instantánea como por redes sociales, a un menor de siete años, con la intención de inducir, seducir y coaccionar al menor para que participara en actividades sexuales.
Las autoridades detallaron que también se le encontró posesión y recepción de pornografía infantil en su dispositivo celular. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tuvieron a su cargo la investigación y arresto del individuo.
Relacionadas
De ser declarado culpable, Cedeño Gómez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación a un menor, una pena mínima de cinco años a cadena perpetua por recepción de material de explotación infantil y hasta 10 años de prisión por posesión de material de explotación infantil.