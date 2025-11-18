Hombre denuncia el hurto del dinero que escondía debajo del colchón
Los hechos se reportaron en la calle Manuel Corchado, en Santurce.
Un ciudadano radicó una qurella por escalamiento en su hogar localizado en la calle Manuel Corchado, en Santurce.
Según informó el querellante, de 43 años, que al llegar a su residencia ayer, lunes a eso de las 6:20 p.m., encontró el portón interior de la puerta de la entrada sin el candado.
Luego, cuando verificó su dormitorio se percató que los $1,300, que tenía guardados debajo del colchón, no se encontraban.
Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan se movilizaron a la escena y tomaron 21 fotos del lugar como evidencia.
El agente Misael Sánchez, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó y refirió el caso a los agentes de la División de Delitos contra Propiedad del CIC de San Juan.