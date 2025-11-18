Un ciudadano radicó una qurella por escalamiento en su hogar localizado en la calle Manuel Corchado, en Santurce.

Según informó el querellante, de 43 años, que al llegar a su residencia ayer, lunes a eso de las 6:20 p.m., encontró el portón interior de la puerta de la entrada sin el candado.

Luego, cuando verificó su dormitorio se percató que los $1,300, que tenía guardados debajo del colchón, no se encontraban.

Personal de la División de Servicios Técnicos del CIC de San Juan se movilizaron a la escena y tomaron 21 fotos del lugar como evidencia.

El agente Misael Sánchez, adscrito al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, investigó y refirió el caso a los agentes de la División de Delitos contra Propiedad del CIC de San Juan.