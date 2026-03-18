Cuatro armas de fuego y cargadores fueron hurtadas anoche de una residencia localizada en la calle 3 de la urbanización Los Llanos del barrio Santana, en Arecibo.

El querellante le narró a los investigadores que cuando llegó a su residencia poco antes de la medianoche, se percató que las puertas delantera y posterior se encontraban abiertas.

Cuando a verificar en la habitación donde tenía un armario con sus armas dentro de un bulto color azul, no las encontró. El perjudicado tiene licencia de portación de armas de fuego.

De acuerdo a su inventario le hurtaron: dos pistolas marca Glock, modelo 26 GEN 5 color negra de calibre 9 milímetros, con seis cargadores; otra pistola de la misma marca, modelo G45C V, color negra y del mismo calibre que las anteriores con sus tres cargadores y una pistola Taurus, modelo G2C, color negra, calibre .40, con dos cargadores de municiones.

Todas estaban registradas en su licencia de armas de fuego.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo, bajo la supervisión del sargento Heriberto Vélez Torres, continuará con la pesquisa.

Al lugar se personó el agente Javier Maldonado Duran, de la División de Servicios Técnicos, tomó fotos y levantó la evidencia de la escena.