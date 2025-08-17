Un hombre fue asesinado y otro resultó gravemente herido durante un tiroteo reportado en la noche del sábado en el sector Cruces de Aguada, cuando el primero acudía a recoger a su hijastro de una fiesta en una vivienda alquilada a corto plazo, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente ocurrió a las 9:33 p.m. en la carretera PR-414, kilómetro 3.7, tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. En el lugar falleció Luis Velázquez, de 31 años, mientras que Yasiel Oneill Medina Nieves, de 18 años, fue trasladado en estado crítico a un hospital de la zona metropolitana con una herida de bala en el costado derecho.

Según la investigación del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), Velázquez llegó al lugar junto a su esposa luego de que su hijastro —quien se encontraba en una fiesta de cumpleaños— enviara un mensaje alarmante desde la residencia alquilada por Airbnb, indicando que había tenido un altercado y estaba encerrado en un cuarto.

Tras acudir a la fiesta, el padrastro logró rescatar al joven, pero mientras salía otro joven se interpuso en su camino y y armado, realizó disparos.

Velázquez intentó desalojar el área con su familia, pero el joven disparó múltiples veces, matándolo en el acto. En medio de los disparos Medina Nieves también resultó herido.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.

La investigación está a cargo del agente Ángel Morales Acevedo, bajo la supervisión del sargento Ariel Irizarry Cortés y dirigida por el capitán Luis Doménech Miranda, en coordinación con la fiscal de turno, Paola Reyes.

Las autoridades exhortaron a cualquier ciudadano que posea información sobre el caso a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020 o a través de las redes sociales oficiales de la Policía.