Tres automóviles chocaron esta mañana, en la intersección de las carreteras PR-129 y el PR-134 en Hatillo, impacto que provocó que uno de los automóviles se volcara y cuyo conductor se diera a la fuga.

Según la información preliminar provista por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), el trío de carros chocó en el barrio Bayaney a eso de las 8:59 a.m.

Vídeos que trascendieron por las redes sociales mostraron un vehículo deteniéndose en una de las intersecciones en un carril derecho, aparentemente respetando la luz roja. Mientras, una camioneta, del lado opuesto y en el carril izquierdo, comenzaba su rumbo.

Luego, un tercer vehículo transcurrió a una alta velocidad impactando la camioneta que comenzaba su marcha. Así, el carro también impactó al vehículo que estaba detenido.

Tras volcarse el carro, una persona, aparentemente el conductor del automóvil que provocó el accidente, huyó corriendo de la escena.

No se reportaron personas con heridas de gravedad.

El agente George Angelucci Valentín, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras Arecibo, investiga el caso.