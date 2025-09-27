Un hombre murió ahogado en la tarde de este sábado en la playa El Muelle, ubicada frente a El Faro, en Arecibo, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:34 p.m. y fue reportado a las autoridades a través del Sistema de Emergencia 9-1-1.

El informe preliminar no da detalles de cómo ocurrieron los hechos.

El ahogamiento ocurre luego de que el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan alertara de que la costa norte de Puerto Rico es afectada por una marejada que ocasiona el potente huracán Humberto.

La Policía se encuentra en la escena investigando los hechos.