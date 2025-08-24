Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan la muerte por ahogamiento de un hombre ocurrido esta mañana frente a los kioskos en la playa Chatarra, en la pocita de Loíza.

Según informes preliminares, el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y trasladado a un hospital, donde fue declarado sin signos vitales por el médico de turno.

Las circunstancias que rodean el incidente permanecen bajo investigación.

Las autoridades continúan recopilando información en la escena.