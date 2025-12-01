Un hombre murió el domingo tras presuntamente ser atacado con un arma blanca en la urbanización Delgado, en Caguas, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a eso de las 4:48 p.m. sobre una persona herida en la calle 16 del sector. El perjudicado presentaba una herida punzante en la parte baja del abdomen.

El herido fue trasladado en ambulancia al hospital Pavía de Caguas, donde el médico de turno certificó su muerte.

El sujeto no ha sido identificado hasta el momento.

El agente Reimundo Quiñones, de la División de Homicidios de Caguas, trabaja la pesquisa junto al fiscal Jorge Martínez y personal del Instituto de Ciencias Forenses.