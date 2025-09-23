Un hombre murió atropellado esta madrugada en la carretera PR-3, en jurisdicción de Canóvanas, luego de que un conductor lo arrollara y abandonara la escena, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente se reportó a eso de las 4:12 a.m. en el kilómetro 15.2 de la vía, en dirección hacia Carolina. Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el hecho y, al llegar las autoridades, encontraron el cuerpo de la víctima sobre el pavimento.

El fallecido no ha sido identificado.

La Policía exhortó a los conductores a tomar rutas alternas, como la avenida Camarero hacia la PR-66 en dirección a San Juan, ya que el tramo permanece cerrado mientras se realiza la investigación.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, junto al fiscal de turno, atienden el caso.