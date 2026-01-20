Un hombre murió esta madrugada en Levittown, Toa Baja, tras presuntamente ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó a eso de las 5:26 a.m. en la marginal de la carretera PR-167, frente al restaurante de comida rápida Wendy’s.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un posible caso médico, y al llegar, encontraron al peatón ya sin signos vitales.

Hasta el momento, el peatón no ha sido identificado.

La investigación está a cargo de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, la División de Homicidios de Bayamón y el fiscal de turno.